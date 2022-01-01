  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يؤكد دعم الحكومة الكامل لقطاع السينما الفلسطينية

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد دعم الحكومة الكامل لقطاع السينما الفلسطينية



رام الله/سما/

 أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، دعم الحكومة الكامل لقطاع السينما الفلسطينية، مشيرا إلى اهتمام الحكومة في العمل على تأسيس صندوق خاص بدعم الأعمال السينمائية والأفكار التي تعزز الرواية الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء: "إن قوة روايتنا في مواجهة التمويل المسموم، تكمن في صدقها، وكل فلسطيني لديه رواية يجب أن تُحكى، ودعم قطاع السينما في فلسطين هو أحد أشكال الصمود ويجب أن يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع إلى جانب الحكومة".

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء بمكتبه في رام الله، حيث بحث معهم تأسيس هيئة لتنظيم قطاع السينما، عقب إنهاء وزارة الثقافة مشاوراتها مع العاملين في قطاع الإنتاج السينمائي والفني، ليكون جسما مستقلا تحت مظلة الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور السينمائيين وأصحاب الإبداع الثقافي والفني في إبراز قضيتنا الفلسطينية وعدالتها، وإيصالها للعالم من خلال الأعمال السينمائية والوثائقية، مشددا على أنها تترك اثرا كبيرا في نفوس الشعوب حول العالم.

واطلع رئيس الوزراء من خلال الوفد على واقع قطاع السينما في فلسطين، وأهم إنجازاته على الساحتين المحلية والدولية، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد تطوير وتنظيم هذا القطاع الهام، لتكون السينما الفلسطينية حاضرة على الساحة العالمية.

وشارك في اللقاء كل من الفنانين محمد بكري، ورائد دزدار، وجورج خليفي، وسوسن قاعود، وديمة ابو غوش، ومجدي العمري، واسماعيل هباش، وأشرف برهوم، وأسامة بواردي، ويوسف الشايب، وعلا سلامة، وإيناس محفوظ، ولينا البخاري، وجبارة طيبي، وجورج ابراهيم.

#اشتية #الحكومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحفي إسرائيلي: هكذا قتلت الفتاة جنى زكارنة.. وعمها يكشف تفاصيل

صورة : وسيم يوسف يتخلّى عن “لحيته الدينيّة” ويظهر “بنيو لوك” شبابي وقصّة عصريّة

سوناك يتعهد بعرقلة الطلب الفلسطيني للحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

مقتل أسير محرر في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم

ارتفاع في سعر صرف الدولار

بن غفير يعقب على بيان الادارة الأمريكية حول استشهاد الطفلة جنى زكارنة

النقب: مطاردة بوليسية لمركبتين واعتقال 5 مشتبهين بخطف شخص

الأخبار الرئيسية

1-63

أكبر صحيفة إسبانية: "فلسطين تلعب المونديال"

Screenshot_60

العمل بغزة تُوقّع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

نيويورك تايمز: الفلسطينيون سيدفعون ثمن عودة نتنياهو إلى السلطة

بن غفير يعقب على بيان الادارة الأمريكية حول استشهاد الطفلة جنى زكارنة

تقديم مشروع قانون لعودة المستوطنين إلى بؤرة "حومش"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم