فيديو: هدية مميزة من فنانة فلسطينية إلى حارس المنتخب المغربي

غزة/سما/

قدمت فنانة فلسطينية هدية مميزة إلى حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تميز أداؤه بشكل كبير خلال لقاء منتخب بلاده ضد المنتخب البرتغالي.



وقامت الفنانة التشكيلية الفلسطينية سارة عودة، برسم الحارس المغربي مستخدمة إحدى أشهر الأطعمة المعروفة في بلاد الشام، حيث رسمت وجه الحارس المغربي مستخدمة الزعتر والزيت.

بزيت الزيتون والزعتر.. الفنانة الفلسطينية سارة عودة ترسم على الخبز العربي لوحة لحارس مرمى #المغرب ياسين #بونو بعد تأهل منتخب بلاده لنصف النهائي في بطولة #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/xK0vuff9Sw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 11, 2022



وشاركت الفنانة الفلسطينية مقطع فيديو على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيامها برسم وجه الحارس المغربي، معلقة على الفيديو بعبارة:

"رسمتي للحارس الأسطورة بونو بالزعتر وزيت الزيتون الفلسطيني على الخبز العربي.. بمناسبة تأهل المغرب للربع النهائي في كأس العالم ودخول التاريخ".



وبحسب موقع "imlebanon" فقد تصدر الفيديو منصات التواصل الاجتماعي العربية وحظي بالكثير من المشاركات في العالم العربي على خلفية الإنجاز المغربي الكبير في بطولة كأس العالم في قطر 2022.



يذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، السبت الماضي، على نظيره البرتغالي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.