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شاهد: هكذا تفاعل مشجعون كويتيون مع القضية الفلسطينية خلال المونديال

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هكذا تفاعل مشجعون كويتيون مع القضية الفلسطينية خلال المونديال



الدوحة/سما/

تداول نشطاء مقاطع لتفاعل كويتيين مع القضية الفلسطينية، خلال فعاليات المونديال، وتحديدا مباراة المغرب والبرتغال، والتي نظموا فيها هتافا موحدا في الدقيقة الخامسة والسبعين من المباراة، تذكيرا بعدد سنوات النكبة.

وقال الناشط وعضو رابطة مشجعي فلسطين في الكويت، إن علم فلسطين هو علم العالم كله، واتفقنا على الهتاف لفلسطين في الدقيقة 75.

وأشار إلى أنهم وزعوا قرابة الـ500 علم وكوفية فلسطينية، على الحضور من أجل تذكير الناس بالقضية الفلسطينية حتى خلال المونديال، لافتا إلى أن الأقبال كان كبيرا على ارتداء العلم الفلسطيني.

من جانبه وجه ناشط آخر خلال فعالية المشجعين الكويتيين، التحية للشعب الفلسطيني،  وأشار إلى ذكرى النكبة التي استذكرها المشجعون.


فيما ارتدى الناشط شارة كابتن كرة القدم، وعليها العلم الفلسطيني تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

#الكويت #القضية الفلسطينية #مونديال قطر

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