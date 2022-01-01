وزير الأوقاف يطالب بإيقاف الحفريات في الإبراهيمي وحماية التراث

رام الله/سما/

طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية، وتلك التي تُعنى بالتراث بالعمل على إيقاف الحفريات التهويدية في محيط المسجد الإبراهيمي لبناء المصعد الكهربائي، لتسهيل اقتحام المستوطنين، والتي تؤدي إلى الإضرار بمقدساتنا على المستويين المعماري والحضاري.

واستنكر البكري في بيان له، استمرار قوات الاحتلال بهذه الحفريات، في نهج مستمر للسيطرة على الحرم وساحاته الداخلية والخارجية ومحيطه من مرافق ومواقع.

وأكد البكري، أن الاحتلال يعمل بجد على السيطرة الكاملة على الحرم، وتحويله إلى كنيس يهودي وإبعاد كامل للمسلمين عنه، في محاولة لتزوير التاريخ الواضح في امتلاكنا الحق الحصري في السيادة على مقدساتنا وإدارتها وفق شؤون ديننا.

كما طالب "اليونسكو" على وجه الخصوص بالعمل جديا على حماية تراثنا الوطني والذي أصبح يأخذ الصفة العالمية الآن، من عبث هذا الاحتلال ومؤسساته.

ودعا البكري أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الفاعلة داخل الخليل وخارجها للعمل على إعمار وحماية الحرم الإبراهيمي بالتواجد الدائم والصلاة فيه، لمنع هذا الاحتلال من الاستيلاء عليه.

وتواصل قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية لعمليات الحفر وتغيير معالم الحرم التاريخية والعبث بالآثار الاسلامية المحيطة به، وصب الباطون بآليات ثقيلة في الساحات الخارجية الغربية، تنفيذًا لما يسمونه "المسار السياحي"، كما تعمل على اتمام تركيب المصعد الكهربائي على الواجهة الرئيسية للحرم.