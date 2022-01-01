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مجدلاني يبحث مع ممثلي "المجتمع المدني" في كندا القضايا المتعلقة بالمساعدات

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يبحث مع ممثلي "المجتمع المدني" في كندا القضايا المتعلقة بالمساعدات



رام الله/سما/

- بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في كندا، عددا من القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة.

وشدد مجدلاني خلال اللقاء، على أهمية العلاقة التكاملية مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني محليا، ودوليا، لما فيه انعكاس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم الأسر الفقيرة والمهمشة.

وأوضح أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح مع مؤسسات المجتمع المدني لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين، من خلال قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وسيطرتها على الموارد والمعابر، إلى جانب السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن، والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر.

كما تطرق إلى التطور الجديد في عمل الوزارة الذي يحدثه إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة التي سيتم من خلالها توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر والفئات المستفيدة، وأشار إلى أن الوزارة انتهت من حملة تحديث البيانات للأسر في محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة والتي تشكل القاعدة الأساسية للسجل الوطني الاجتماعي والتي سيتم من خلالها توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وفقاً لمنهجية إدارة الحالة.

#احمد مجدلاني #المجتمع المدني

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