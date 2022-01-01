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التميمي يطلع السفير المصري على آخر التطورات الفلسطينية

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي يطلع السفير المصري على آخر التطورات الفلسطينية



رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء، السفير المصري لدى دولة فلسطين ايهاب سليمان، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واستعرض التميمي خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والاستيطانية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وتكثيف الجهود والمساعي بهذا الاتجاه، مؤكدا على دور جمهورية مصر العربية وأهميته في مواجهة ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات خطيرة ومتكررة في كل أنحاء الوطن وفي القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.

من جانبه، أكد السفير المصري على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

#التميمي

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