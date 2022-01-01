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وقفة احتجاجية لأهالي الشيخ جراح رفضا للأحكام العالية ضد معتقلي "هبة الكرامة"

الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية لأهالي الشيخ جراح رفضا للأحكام العالية ضد معتقلي "هبة الكرامة"



القدس المحتلة/سما/

 نظم العشرات من أهالي الشيخ جراح، ومتضامنون معهم، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس، رفضا للأحكام العالية ضد معتقلي "هبة الكرامة".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالأحكام الجائرة التي تطالب بها نيابة الاحتلال بحق معتقلي هبة الكرامة، وتصف ما تسمى وزارة العدل الإسرائيلية بوزارة القمع.

وقالت "أم رمضان" السعو، من حي الشيخ جراح خلال الوقفة: "جئنا لنعبر عن رفضنا للأحكام الجائرة ضد شبابنا وأبنائنا التي تصل في بعض الأحيان الى عشرات السنين دون جرم ارتكبوه، فقط لمجرد دفاعهمِ عن أنفسِهم وأرضهمِ ومنازلِهم في وجه اعتداءات المستوطنين".

وقالت أم الأسير بلال الجعبري من حي الشيخ جراح: إن ابنها البالغ من العمر تسعة عشر عامًا، أسير منذ عام دون محاكمة، ونيابة الاحتلال تطالب بسجنه ثماني سنوات، وسلطات الاحتلال تتعنت في إصدار أحكام جائرة على الشبان رغم تعرض أهالي الشيخ جراح يوميا لاعتداءات المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال.

#الشيخ جراح #هبة الكرامة

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