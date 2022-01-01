كيفية إضافة روابط إلى قصص "story" إنستجرام

وكالات / سما /

قام إنستجرام مؤخرًا بتجديد القدرة على إضافة روابط في القصص باستخدام خيار Link Sticker الجديد، يمكن للمستخدمين الآن إضافة روابط إلى أي جزء من القصة "الاستوري" على الشاشة، كانت طريقة التمرير السريع لربط القصص على إنستجرام متاحة فقط للمستخدمين الذين لديهم أكثر من 10000 متابع، ومع ذلك تمت إزالة هذا التقييد ويمكن الآن لجميع المستخدمين على إنستجرام نشر رابط في قصصهم باستخدام Link Stickers.

كيفية إضافة روابط إلى Instagram Stories؟

• توجه إلى تطبيق إنستجرام واسحب لليمين، يظهر خيار نشر قصة، يمكن للمستخدم نشر صورة أو مقطع فيديو كقصة.

• بمجرد إدخال الصورة اسحب لأعلى لفتح درج الملصقات، يجب أن يظهر خيار الرابط أسفل GIF مباشرةً وبجوار خيارات أداة الاستطلاع.

• اضغط فوق خيار الرابط والصق عنوان URL الذي تريد إضافته إلى القصة.

• يظهر الرابط بعد ذلك كأي ملصق آخر في قصة انستجرام، يمكن تحريك ملصق الرابط هذا ووضعه على أي جزء من القصة.

• يمكن الضغط فوق ملصق الرابط هذا وبمجرد الضغط فوقه، فإنه يأخذ المستخدم إلى عنوان URL المنشور.

يمكن للمستخدمين بعد ذلك نشر القصة على حسابهم من خلال الضعط على خيار المشاركة.