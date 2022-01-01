10 طرق لعلاج قرح الفم بدون استشارة طبيب

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في معظم الحالات، لا تتطلب قرح الفم أي علاج طبي، وهي تلتئم بشكل طبيعي، ومع ذلك فإن معرفة بعض العلاجات المنزلية لقرحة الفم يمكن أن تسرع عملية الشفاء، وحتى تقلل الالتهاب، وفقًا لما نشره موقع smilebydesign.

طرق علاج قرح الفم بدون تدخل طبي:-

1- مسحوق الشبة

يستخدم مسحوق الشب كمادة قابضة تساعد على تقليص أنسجة الفم ، مما يؤدي إلى جفاف الآفة، ضع معجونًا مصنوعًا من مسحوق الشبة، وبضع قطرات من الماء على القروح ، ثم اشطف فمك جيدًا لتنظيف المنطقة.

2- شطف بالماء المالح

في كوب من الماء الفاتر، قلب ملعقة كبيرة من الملح ،والغرغرة بهذا السائل،و يخفف الماء المالح من الألم، والانزعاج المرتبط بقرحة الفم.

3- مكعبات ثلج

اسمح لرقائق الثلج بالذوبان في فمك لتخفيف الألم ببطء،وتعمل هذه الطريقة مع معظم الأشخاص وتساعدهم على الاسترخاء.

4- صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز، والمعروفة باسم بيكربونات الصوديوم ، هي الأفضل لعلاج قرح الفم ، حيث يمكن أن تقلل الألم بشكل كبير. يجب عليك خلط صودا الخبز والماء لعمل معجون سميك وتطبيقه على القرحة في فمك. بمجرد أن يجف المعجون، اشطف فمك بالماء لتنظيف المعجون.

5- زبادي

يحتوي الزبادي بروبيوتيك على بكتيريا مفيدة تساعد على تجديد حالة الفم وقد تساعد في علاج قرح الفم. يحتوي الزبادي بروبيوتيك على بكتيريا مفيدة تعمل على تحسين صحة الفم والأمعاء عن طريق تهدئة الألم.

6- عسل

للعسل فوائد صحية عديدة. ومع ذلك ، قد تندهش عندما تجد أنه يمكنك أيضًا استخدامه لعلاج تقرحات الفم بسبب خصائصه المضادة للميكروبات. يمكن أن يساعد تطبيق العسل على قرحة الفم على الشفاء السريع ومنع حدوث المزيد من العدوى.

7- خل حمض التفاح

يُعرف خل التفاح منذ فترة طويلة بقدرته على علاج العديد من المشكلات الصحية. خل التفاح له خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تدمر الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب القرحة. اشطف فمك بملعقة صغيرة من عصير التفاح ونصف كوب من الماء الفاتر لتسريع عملية الشفاء.

8- زيت جوز الهند

يستخدم زيت جوز الهند بشكل أساسي لطهي الأطعمة أو وضعه على الشعر. ومع ذلك ، يمكن استخدامه أيضًا لعلاج تقرحات الفم. ضع بضع قطرات من زيت جوز الهند على المنطقة المعالجة واتركها تبقى. مثل العسل ، يحتوي زيت جوز الهند أيضًا على بعض الخصائص المضادة للميكروبات ، مما يقلل بشكل طبيعي من القرحة. علاوة على ذلك ، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمسكنات أيضًا في تخفيف الألم.

9- مسحوق الكركم

يحتوي مسحوق الكركم على خصائص مضادة للميكروبات ، ويساعد في تقليل الألم والالتهاب الناجم عن القرحة. ضعي معجون مسحوق الكركم بالماء وضعيه مرتين في اليوم لرؤية النتيجة.

10- زيت القرنفل

يحتوي زيت القرنفل على العديد من الفوائد الصحية ويعتبر أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية لقرحة الفم. يحتوي القرنفل على الأوجينول وبعض الخصائص المضادة للميكروبات التي تساعد في تخفيف الألم والتهاب تقرحات الفم.