صورة : وسيم يوسف يتخلّى عن “لحيته الدينيّة” ويظهر “بنيو لوك” شبابي وقصّة عصريّة

وكالات

بعد غيابٍ نسبيّ، عاد الداعية الجدلي الإماراتي من أُصولٍ أردنيّة، وسيم يوسف إلى الواجهة، ليُثير الجدل بشكله الخارجي، حيث بدا بهيئة أكثر شباباً، وقد تخلّى عن “لحيته الدينيّة”، واستبدلها بأخرى خفيفة، أقرب إلى الموضة الدارجة للحى بين الشباب.

ويظهر يوسف الذي يُقدّم نفسه كداعية وسطي، عادةً بلحية أقرب للدعاة، ويحفّ شاربه، عملاً بأحكام السنّة، ليظهر مُتخلّياً عن مظهره الديني، بل وبقصّة شعر شبابيّة جديدة، وملابس “كاجوال”.

وفي مقطع الفيديو الذي بدا أنه أُريد منه تسجيل عودة الداعية الإماراتي إلى الواجهة، ظهر يوسف بمقطع قصير، يتحدّث إلى أحد الأشخاص، وفي موضوع غير مفهوم منه، سوى عبارة يقول فيها: “دائماً لا تُعطي أيّ شخص أكبر من مُستواه”.

وتفاعل نشطاء مع مظهر الداعية الجدلي، وتساءل بعضهم عن أسباب تغيير شكله، وإن كان تخلّى عن الدعوة والإرشاد، وسيعمل بغير مجال.