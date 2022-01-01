عضو بالكنيست الإسرائيلي يتوقع موعد تطبيع السعودية للعلاقات

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون من حزب الليكود، في منتدى دولي لاتفاقات "أبراهام" للتطبيع، إنه يتوقع "رؤية اتفاق بين "إسرائيل" والسعودية في العام المقبل".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن المبعوث الأممي السابق دانون، تأكيده أن تقييمه "يستند إلى محادثات ومحادثات" أجراها مؤخرًا، دون الإشارة إلى جهود محددة جارية.

وأضاف أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيضع توسيع اتفاقيات إبراهام كأحد أولوياته"، مشددًا على أن رئيس الوزراء المقبل المفترض سيجعل الإمارات أول محطة دولية له عند توليه منصبه.

والجمعة، أعلن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اسحق هرتسوغ، منح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل حكومته مع حلفائه من اليمين المتطرف وأحزاب دينية.

وكان نتنياهو طلب من الرئيس الإسرائيلي، مساء الخميس، قبل أقل من ثلاثة أيام من استحقاق 11 كانون الأول/ ديسمبر لإعلان تشكيلته الحكومية، تمديد المهلة أسبوعين، فاستجاب هرتسوغ للطلب جزئيا.

وكلف نتنياهو في 13 من الشهر نفسه تشكيل حكومة في مهلة 28 يوما، مع إمكانية طلب مهلة إضافية من 14 يوما.

والخميس الماضي، اجتمع العشرات من الدبلوماسيين الإسرائيليين ورجال الدين اليهود وقادة الأعمال والأكاديميين في روما في قمة القيادة العالمية لاتفاقات أبراهام؛ لمناقشة سبل التوسع في الاتفاقات.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، وقعت دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل أن تنضم المغرب إلى الاتفاقية بعد أشهر، فيما لا تعترف السعودية بـ"إسرائيل".