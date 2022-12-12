إليسا: المغرب يكتب التاريخ بمونديال قطر

وكالات / سما /

هنأت النجمة إليسا منتخب المغرب بعد صعوده لنصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022 عقب الفوز على البرتغال بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة، "بس حلم نشوف المغرب بالنصف نهائي قلبي وقلوب العرب كلن مليان فرح مبروك للمغرب اللي عم يكتب التاريخ بمونديال قطر المغرب رفعتوا راسنا".

وحقق المنتخب المغربي إنجازا عربيا وأفريقيا بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد سبق أن أعلن أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الفريق التي ستسمح للاعبين بالمشاركة في المحفل العالمي وسيوزع فيفا 440 مليون دولار، بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب.