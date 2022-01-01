  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بسبب زوجته.. الملك تشارلز يفقد أعصابه وسط العامة (فيديو)

الإثنين 12 ديسمبر 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب زوجته.. الملك تشارلز يفقد أعصابه وسط العامة (فيديو)



وكالات / سما /

بدا الملك تشارلز الثالث منفعلًا مثل الأطفال وكأنه أضاع لعبته المفضلة، وذلك عندما تخلفت زوجته الملكة كاميلا عن الركب خلال جولة مرتجلة بين العامة في ويلز.

زار الملك تشارلز وكاميلا مدينة ريكسهام حيث استقبلهم أفراد الجمهور في وسط المدينة، ولكن في أثناء ذلك، علقت الملكة كاميلا مع المعجبين أثناء تحية الناس المجتمعين لرؤيتهم.

وثقت الكاميرات لحظة فقدان الملك تشارلز ملك بريطانيا أعصابه بين العامة عندما طلب من مساعديه إعادة كاميلا إلى الركب مرة أخرى لكنهم طلبوا منه الاستمرار.

مثل الأزواج العادية

يمكن سماع نجل الملكة إليزابيث الراحلة وهو يقول: "هل يمكننا إعادتها مرة أخرى؟ من فضلك"، قال الحارس: "سيدي نحن بحاجة للذهاب". رد الملك: "كنت أحاول انتظارها لكنها تابعت طريقها"

انتشر الفيديو على نطاق واسع وأثار سلسلة من التعليقات من مستخدمي تويتر، حيث وصفهم كثيرون بأنهم "زوجان نموذجيان" تماما كالناس العادية.

 

#الملك تشارلز #بريطانيا #الملكة إليزابيث #ويلز

الأكثر قراءة اليوم

والد الأسير هدار غولدن يعلق على تلويح حماس بسلاح ابنه

موقع عبري: اقتحام قاعدة عسكرية في النقب وسرقة آليات تحت "أنوف الجنود"

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

الاردن : مقتل ثلاثة ضباط وإصابة خمسة آخرين

الفائزون بالجوائز الفردية في مونديال قطر 2022

وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استـشـهـاده في أي لحظة

Screenshot_8

الاحتلال يعلن عن عملية دهس وقعت في تل أبيب قبل أسبوعين ويكشف دوافعها (فيديو)

صحيفة عبرية تحذر من أن يستخدم نتنياهو هذا الأمر كغطاء لستر القوى الفاشية في حكومته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم