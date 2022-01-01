بسبب زوجته.. الملك تشارلز يفقد أعصابه وسط العامة (فيديو)

وكالات / سما /

بدا الملك تشارلز الثالث منفعلًا مثل الأطفال وكأنه أضاع لعبته المفضلة، وذلك عندما تخلفت زوجته الملكة كاميلا عن الركب خلال جولة مرتجلة بين العامة في ويلز.

زار الملك تشارلز وكاميلا مدينة ريكسهام حيث استقبلهم أفراد الجمهور في وسط المدينة، ولكن في أثناء ذلك، علقت الملكة كاميلا مع المعجبين أثناء تحية الناس المجتمعين لرؤيتهم.

وثقت الكاميرات لحظة فقدان الملك تشارلز ملك بريطانيا أعصابه بين العامة عندما طلب من مساعديه إعادة كاميلا إلى الركب مرة أخرى لكنهم طلبوا منه الاستمرار.

مثل الأزواج العادية

يمكن سماع نجل الملكة إليزابيث الراحلة وهو يقول: "هل يمكننا إعادتها مرة أخرى؟ من فضلك"، قال الحارس: "سيدي نحن بحاجة للذهاب". رد الملك: "كنت أحاول انتظارها لكنها تابعت طريقها"

انتشر الفيديو على نطاق واسع وأثار سلسلة من التعليقات من مستخدمي تويتر، حيث وصفهم كثيرون بأنهم "زوجان نموذجيان" تماما كالناس العادية.