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هبوط وهروب .. راكبة حامل تخدع طاقم طائرة

الإثنين 12 ديسمبر 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط وهروب .. راكبة حامل تخدع طاقم طائرة



وكالات / سما /

تطارد الشرطة الإسبانية 14 شخصًا هربوا من طائرة تم تحويل مسارها إلى مطار برشلونة بعد أن زُعمت راكبة حامل إنها دخلت في المخاض.

وقال بيان صادر عن مكتب الحكومة المحلية في كاتالونيا، إن الحادث وقع عندما طلبت رحلة تابعة لشركة طيران بيجاسوس متجهة إلى إسطنبول تصريحًا بهبوط اضطراري في مطار جوسيب تاراديلاس برشلونة-إلبرات.

كانت واحدة من ركاب الطائرة البالغ عددهم 288، حامل قد خدعت طاقم الطائرة بأنها دخلت في المخاض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

عندما كانت الطائرة ، التي بدأت رحلتها في الدار البيضاء ، أكبر مدينة في المغرب، غادر 27 راكبًا فجأة الطائرة دون إذن وحاولوا الفرار.

تمكنت الشرطة من اعتقال 13 منهم لكن 14 راكبا آخرين تمكنوا من إعطاء القسيمة للسلطات، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على اثنين آخرين من الهاربين.

من بين الهاربين الثلاثة عشر الذين قبضت عليهم الشرطة في البداية، وافق خمسة على العودة إلى الطائرة والمتابعة إلى وجهتهم الأصلية إسطنبول.

وقال مسؤولون إنه سيتم معالجة ثمانية آخرين من قبل مسؤولي الهجرة الإسبان، ومن المتوقع أن يتم نقلهم على متن رحلة أخرى خارج البلاد.

تم القبض على المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن قرر الأطباء في المستشفى أنها رغم أنها حامل، إلا أنها في الواقع لم تكن في حالة مخاض.

#راكب #طائرة #الشرطة الاسبانية #برشلونة #الهجرة

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