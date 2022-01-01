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المصادقة على اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين الاحتلال والإمارات

الإثنين 12 ديسمبر 2022 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين الاحتلال والإمارات



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، إن بلاده و"إسرائيل" صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما.

وقال الزيودي في تغريدة عبر "تويتر"، إنه سيتم بموجبها إلغاء أو تخفيض الرسوم على 96% من الرسوم المفروضة على المنتجات.

وأضاف أن التجارة غير النفطية بين الإمارات و"إسرائيل" بلغت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ملياري دولار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 114%، قياسًا بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتابع أن هذه الاتفاقية ستخلق المزيد من فرص التعاون الثنائي في قطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.

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