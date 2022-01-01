محمد هنيدي يكشف موعد عرض فيلمه نبيل الجميل أخصائي تجميل

القاهرة/سما/

كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن موعد عرض فيلمه الكوميدي الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل” في دور العرض السينمائي.

وقال هنيدي في حوار مع “شبكة مصدر"، إنه سيتم عرض فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” في 28 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في دور العرض السينمائي.

وأشار إلى أنّه يقوم بدور طبيب تجميل اسمه نبيل لديه عيادة تجميلية خاصة في الفيلم، لافتًا إلى أن الفيلم من إخراج خالد مرعي، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

ولفت محمد هنيدي إلى أنّ يقوم بدور البطولة في فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بمشاركة عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة اللبنانية نور، ومحمد سلام، رحمة أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد الصاوي، مادلين طبر.