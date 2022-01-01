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أنغام: أنا كويسة وربنا ما يكتب اللي حصلي مع حد

الأحد 11 ديسمبر 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنغام: أنا كويسة وربنا ما يكتب اللي حصلي مع حد



وكالات / سما /

وجهت الفنانة أنغام الشكر إلى الله ولجمهورها ولجميع الأشخاص الذين وقفوا بجانبها أو دعوا إليها خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت أنغام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "كنت في محنة، ولكن الدعوات اللي بتوصل شالت من عليا كتير، ووالدتي تعبت جدا نفسيا وجسديا بسبب تعبي الفترة الماضية، والحمد لله أنا كويسة، وربنا ما يكتب اللي حصلي مع حد".

وأوضحت الفنانة أنغام: "لم أهمل في صحتي، وكنت متابعة مع الدكتور، وهو قالي خلصي التزاماتك، وتعالي عشان نعمل العملية، لكن ربنا أراد كده، كنت عايز أخلص الحفلات اللي مضيتها، زي حفلة الكويت".

وأكملت: بعد ما عملت العملية الجراحية كان عندي أمل إني أقدر أغني ولو وأنا قاعدة، أنا بحب اللي بعمله، دي متعتي الكبيرة في الحياة"، متابعة: "إن شاء الله في أقل من شهر، هكون كويسة، عشان عندي حفلة في الكويت يوم 26 الشهر الحالي".

#أنغام

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