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يسرا: لن أرد على الشائعات التي تمس حياتي الخاصة

الأحد 11 ديسمبر 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
يسرا: لن أرد على الشائعات التي تمس حياتي الخاصة



وكالات / سما /

رفضت النجمة يسرا الربط بين ظهورها مؤخرا بحالة من البهجة، وبين ادعاء نسيان الحزن على الفنان الراحل هشام سليم شقيق زوجها، وقالت "أنا لو أقدر أموت وراء كل حد كان زماني، مت وراء والدتي"، وأشارت إلى أن قيمتها الفنية لا تسمح لها بالهبوط للرد على الشائعات التي تمس حياتها الخاصة.

وقالت يسرا، خلال لقائها ببرنامج "et بالعربي": مازلنا نبكي على رحيل هشام سليم، هشام يتحزن عليه ويتبكي عليه، وقالوا أن بترقصي ليه؟، فأقول أنا لو أقدر أموت وراء كل حد كان زماني، مت وراء والدتي

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بعد رقصها في حفل إليسا في السعودية، قالت: لم تزعجني الانتقادات، وإذا أزعجتني لا أسمح أن تؤثر في، وعمري ما حعرف أرضي كل الناس.

تابعت قائلة: كثير من الشائعات طاردتني عند وفاة هشام سليم شقيق زوجي، وقالوا إن أنا وزوجي انفصلنا، فأنا لا التفت لمثل هذه الشائعات تمامًا، ولا أستطيع أن أقلل من نفسي لأجل الرد على هذه الشائعات، الزمن اللي هيرد عليهم، هم عايزين لايكات وفلوس بس.

وأعربت يسرا، عن سعادتها البالغة بعد مغازلة الفنان العالمي شاروخان لها في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي،، مشيرة إلى أنها لم تتوقع ما حدث من شاروخان.

أضافت: نغمش قلبي شاروخان، وسعدت بما حدث وحينما قالي لي أنت أسطورة من مصر لم أستطع الرد.

#يسرا

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