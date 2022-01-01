العثور على بقايا نمر منقرض من القرن الـ19 بأستراليا

وكالات / سما /

عثر موظفو متحف تسمانيا ومعرض الفنون في مدينة هوبارت ‏الساحلية في أستراليا على بقايا نمر منقرض من القرن الـ 19، أكثر من 200 عاما.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، قضى باحثون متحف تسمانيا سنوات في محاولة تعقب البقايا المفقودة منذ زمن طويل للنمر التسماني الأخير لتزيين الساحات الطبيعية في أستراليا.

اعتقد باحثون متحف تسمانيا أن بقايا النمر المكونة من هيكل عظمي كامل وجلد تم التخلص منها لمنع إتمام صفقة لشرائه بسبب القوانين في ذلك الوقت حيث .

وعثر الباحثون علي بقايا النمر المنقرض في أستراليا مؤخرا في خزانة عشوائية بالمتحف، وتم وضع هيكله في مجموعة من المتاحف بأستراليا.

نمر منقرض

وقال الباحث روبرت بادل: “لم يتم تسجيل البيع أو الإعلان عنه من قبل حديقة الحيوان لأنه ، في ذلك الوقت ، كان الصيد الأرضي غير قانوني وكان من الممكن تغريم تشرشل”.

وفي ذات السياق، أضافت كاثرين ميدلوك المنسقة الفخرية لعلم الحيوان الفقاري: “وضع هيكل النمر العظمي على سلسلة من خمس بطاقات ليتم تضمينها في مجموعة التعليم لمعلمي المتحف حيث يقومون بشرح تشريح النمور التسمانية للطلاب”.