شاهد.. اتحاد السلة يسحب قرعة دوري "جوال".. ويحدد موعد كأس السوبر

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، قرعة بطولة دوري الدرجة الممتازة برعاية شركة جوال للموسم 2023، اليوم الأحد، بمقره بمبنى اللجنة الأولمبية في مدينة غزة.

وحضر سحب القرعة خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد د. أحمد حمدان وأ. محمد ريان، وأ. بلال الشاعر ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس نادي خدمات البريج عدنان عيسى، ورئيس نادي خدمات رفح كارم العطار، ومندوبو الفرق المشاركة.

وأعلن الاتحاد خلال القرعة، عن إقامة كأس السوبر لكرة السلة بين خدمات البريج وخدمات رفح، بعد اعتذار خدمات المغازي عن المشاركة، على أن تكون المباراة بعد نهاية بطولة كأس العالم مباشرة.

وجاءت قرعة دوري جوال للدرجة الممتازة التي ستنطلق بعد كأس السوبر مباشرة، على الملاعب البيتية التي سيحددها الاتحاد.

وجاءت نتائج الجولة الأولى للدوري على النحو التالي:

جمعية الشبان المسيحية × خدمات رفح

خدمات البريج × خدمات دير البلح

خدمات المغازي × شباب البريج.

وستقوم لجنة المسابقات بالاتحاد، بجدولة مباريات البطولة في الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم توزيعها على الأندية.

























