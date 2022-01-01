شاهد: احتفال أمير قطر بفوز المغرب التاريخي على البرتغال

الدوحة/سما/

رصدت عدسات المصورين أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد السبت في الدور ربع النهائي.

وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، بضربة رأسية قوية.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة وهو يبتسم ويصفق بحرارة فرحا بتأهل "أسود الأطلس".

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وينتظر "أسود الأطلس" في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين فرنسا وإنجلترا.