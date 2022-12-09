ارتفاع قائمة عمداء الأسرى لـ340 أسيرًا

رام الله/سما/

أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، عن ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 340 أسيرًا بعد دخول أسرى جدد خلال ديسمبرالجاري عامهم الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال مركز فلسطين في بيانٍ صدر عنه: "إنّ أعداد عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا بشكل متواصل خلف القضبان ترتفع تباعًا، نتيجة وجود المئات من الاسرى المعتقلين منذ سنوات طويلة، وتحديًدًا في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى، ويقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو عشرات السنين في سجون الاحتلال".



وأوضح أنّ الأسرى الذين التحقوا بقائمة عمداء الأسرى منذ بداية الشهر، هم الأسيرين سليمان حامد العر، أحمد رشاد السكنى وهما من قطاع غزّة، ومن مدينة جنين التحق ثلاثة أسري بالقائمة وهم حسن فالح بزور واسلام يسر وشاحي و محمد جمال عقل.



وأشار إلى أنّ الأسيرين محمد صابر مسالمة و عبد اللطيف محمد حماده من بيت لحم، بالإضافة إلى الأسير محمود إسماعيل قدومي، من قلقيلية، والأسير محمد كامل عمران من الخليل، والأسير عمر محمود بسيس من طولكرم.

ولفت إلى أنّ من بين عمداء الأسرى 19 أسيرًا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثة عقود، والتحق بهم مؤخرًا، الأسير محمد فوزي فلنه من رام الله ودخل قبل أيام عامه الواحد والثلاثين على التوالي، وهو محكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ 29/11/1992.

ونوّه إلى أنّ 40 أسيرًا تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن "25 عامًا"، إضافةً إلى الأسير نائل البرغوثي من رام الله، والذي أمضي ما يزيد عن 42 عامًا في الأسر على فترتي اعتقال.