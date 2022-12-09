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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

السبت 10 ديسمبر 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الأحد 11 ديسمبر 2022.

وأوضحت الهيئة أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة+ الرابعة حتى الرقم 250 من كشف المسافرين رقم (40/2022)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (48/2022).

 

ونوّهت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مُؤكّدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 

 

وأشارت إلى أنّه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشدّدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (40/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (48/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#معبر رفح #الية السفر عبر معبر رفح

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