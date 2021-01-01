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بلدية غزة تشرع بإنشاء ملعب رياضي على شاطئ البحر

السبت 10 ديسمبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تشرع بإنشاء ملعب رياضي على شاطئ البحر



غزة/سما/

بأت بلدية غزة بإنشاء ملعب للألعاب الرياضية على شاطئ بحر المدينة، ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية وتوفير أماكن للرياضات الشاطئية على الشاطئ.

وبينت البلدية أن الملعب يقع جنوب تقاطع شارعي الرشيد وعون الشوا (رقم على شاطئ البحر وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 1500متر مربع ويشمل عدة ألعاب منها؛ كرة طائرة، وكرة قدم شاطئية والعاب للتنس ويجري تنفيذه بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحل النزاعات وبتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) .

وكانت البلدية قد أنشأت في وقت سابق ملاعب صغيرة على شاطئ البحر جنوب منتجع الشاليهات ضمن استراحة الموائمة لذوي الإعاقة لتوفير أماكن رياضية لذوي الإعاقة على شاطئ البحر.

#بلدية غزة

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