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الأحمد وخوري يطلعان الوزير اللبناني السابق بقرادوني على التطورات الفلسطينية

السبت 10 ديسمبر 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد وخوري يطلعان الوزير اللبناني السابق بقرادوني على التطورات الفلسطينية



بيروت/سما/

 أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، اليوم السبت، الوزير اللبناني السابق كريم بقرادوني، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا.

ووضع الأحمد وخوري بقرادوني خلال اللقاء الذي حضره ‏عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، في صورة الوضع القائم بما يتعلق بالكنائس المسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة الاحتلال الاعتداء واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، خلافا للواقع القائم المُكرس، بموجب قرارات الشرعية الدولية.

#عزام الاحمد #لبنان

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