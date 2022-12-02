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حصاد الأسبوع: 7 شهداء و240 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية

السبت 10 ديسمبر 2022 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصاد الأسبوع: 7 شهداء و240 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية



رام الله / سما /

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، واستشهد على إثرها 7 مواطنين، فيما أصيب 6 آخرون.

وفي الفترة الممتدة من 2-12-2022 حتى 7-12-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 7 مواطنين، وإصابة 6 مستوطنين بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 240 عملاً مقاوماً بينها 29 عملية إطلاق نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 72 عملية إلقاء حجارة، و20 صد لاعتداءات المستوطنين، و90 نقطة مواجهة، و7 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم ضياء الريماوي (17 عاماً) ومجاهد حامد (32 عاماً) من رام الله، وعطا شلبي (46 عامًا)، وصدقي زكارنة (22 عامًا)، وطارق الدمج (32 عامًا) من جنين. وفي بيت لحم استشهد الأسير المحرر عمر يوسف مناع (23 عامًا)، من سكان مخيم الدهيشة، فيما أعدم جنود الاحتلال الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين في نابلس.

ووثق مركز "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين في نوفمبر الماضي.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.

#حصاد الأسبوع #الاحتلال #شهداء

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