  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير زيد بسيسي من طولكرم يدخل عامه الـ22 في الأسر

السبت 10 ديسمبر 2022 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

دخل الأسير زيد إبراهيم بسيسي من بلدة رامين شرق طولكرم، اليوم السبت، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر عام 2001.

واجه الأسير بسيسي منذ أن كان طفلا، وانخرط في العمل النضالي مبكرًا، ومع بداية انتفاضة الأقصى، تعرض للمطاردة ولمحاولات اغتيال، وأثناء عملية اعتقاله أصيب إصابات بليغة، ونقل إلى التّحقيق مباشرة، رغم إصابته الخطرة، وتعرض في حينها لتحقيق قاس وطويل، وما يزال حتى اليوم يُعاني من آثار الإصابة.

وحكم الاحتلال على بسيسي بالسّجن المؤبد بالإضافة إلى 55 عاما، وخلال فترة اعتقاله حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ، وماجستير في العلوم السياسية، وهو من قيادات الأسرى، ومن الفاعلين في سجون الاحتلال.

وتعرض خلال سنوات اعتقاله للعزل الإنفرادي عدة مرات، كان آخرها بعد انتزاع الأسرى الستة حريتهم من سجن "جلبوع"، في 6 سبتمبر/أيلول 2021.

وخلال سنوات أسره، فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه، كما أنّ شقيقه عدنان حُرم لسنوات من زيارته لذرائع "أمنية". ويقبع اليوم في سجن "هداريم".

#طولكرم #زيد بسيسي

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

كرواتيا تقصي البرازيل وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم (فيديو)

قيادي بحماس: هذه المراكمة من القوة استعداد لمعركة فاصلة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي

سفراء 4 دول يقاطعون جولة إسرائيلية بالقدس المحتلة

رغم التحذيرات والنصائح.. صحيفة عبرية: نتنياهو يختار "حكومة اللا مفر"

وثيقة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول "فضيحة لافون"

بوتين: الردع بالأسلحة النووية.. المئات من صواريخنا ستكون في الجو وسيكون من المستحيل إيقافها

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وبن غفير

قناة عبرية: واشنطن حددت خطين أحمرين لنتنياهو في سياسته الحكومية القادمة

ترامب

ترامب يتهم قادة اليهود في أمريكا بانعدام "الولاء"..عليهم أن يخجلوا!!

العلم الفلسطيني

الإعلام العبري: العلم الفلسطينيّ سَحَقَنا بمونديال قطر "بالضربةِ القاضية"..!

قناة عبرية: نتنياهو يدرس التناوب في منصب وزير الخارجية

عرين الأسود تتبنى عمليتي إطلاق نار وتوجه رسالة للاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم