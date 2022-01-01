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الاحتلال يستولي على "باجر" ويمنع المزارعين من حراثة أراضيهم في مسافر يطا

السبت 10 ديسمبر 2022 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على "باجر"، ومنعت المزارعين من حراثة أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد عمور ، إن قوات الاحتلال استولت على "باجر" خلال عمله في استصلاح أراضٍ في منطقة الزويدين بمسافر يطا، ومنعت المواطنين من بينهم المزارع فريد حمامدة من استصلاح أرضهم في المنطقة ذاتها، لزراعتها بالمحاصيل الشتوية.

كما منعت قوات الاحتلال المزارعين من حراثة أرضهم في منطقة تجمع السمرة، وحاولت الاستيلاء على جرار زراعي أثناء عمله في الحراثة، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة.

#مسافر يطا #الخليل #الاحتلال

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