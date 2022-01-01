  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عياش: منع الاحتلال تصدير الأسماك من قطاع غزة أثر بشكل كبير على الصيادين

السبت 10 ديسمبر 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عياش: منع الاحتلال تصدير الأسماك من قطاع غزة أثر بشكل كبير على الصيادين



غزة / سما /

قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، إن منع الاحتلال تصدير الأسماك من قطاع غزة أثر بشكل كبير على الصيادين ورزقهم.

وأشار عياش في تصريحات إذاعية إلى أن الصياد الفلسطيني بالكاد يستطيع أن يفي بالتزامات بيته واحتياجاته اليومية.

وأضاف: "أكثر من ٧٠% من الصيادين أتوقع توقفهم عن العمل خلال عام نتيجة أعطال ماكينات مراكبهم وعدم سماح الاحتلال بإدخال معداتهم اللازمة".

وفي ذات السياق، أكد عياش أن الأمم المتحدة ضغطت لإدخال مادة "الفيبر جلاس"، مطالباً بأن تدخل المادة عن طريق التجار بشكل طبيعي حتى يستطيع الصياد شرائها.

ولفت إلى أن النقابة قامت بإصلاح ٧٠ قارباً عبر مؤسسة ووزارة الزراعة.

#نزار عياش #الصيادين #الاحتلال #الاسماك #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

كرواتيا تقصي البرازيل وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم (فيديو)

سفراء 4 دول يقاطعون جولة إسرائيلية بالقدس المحتلة

رغم التحذيرات والنصائح.. صحيفة عبرية: نتنياهو يختار "حكومة اللا مفر"

وثيقة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول "فضيحة لافون"

بوتين: الردع بالأسلحة النووية.. المئات من صواريخنا ستكون في الجو وسيكون من المستحيل إيقافها

الرئيس عباس يدعو لعدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية

الأخبار الرئيسية

ترامب

ترامب يتهم قادة اليهود في أمريكا بانعدام "الولاء"..علييهم أن يخجلوا

العلم الفلسطيني

الإعلام العبري: العلم الفلسطينيّ سَحَقَنا بمونديال قطر "بالضربةِ القاضية"..!

قناة عبرية: نتنياهو يدرس التناوب في منصب وزير الخارجية

عرين الأسود تتبنى عمليتي إطلاق نار وتوجه رسالة للاحتلال

thumbs_b_c_cb4451ab9c848c545695556567556c58

قيادي بحماس: هذه المراكمة من القوة استعداد لمعركة فاصلة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم