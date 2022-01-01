عياش: منع الاحتلال تصدير الأسماك من قطاع غزة أثر بشكل كبير على الصيادين

غزة / سما /

قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، إن منع الاحتلال تصدير الأسماك من قطاع غزة أثر بشكل كبير على الصيادين ورزقهم.

وأشار عياش في تصريحات إذاعية إلى أن الصياد الفلسطيني بالكاد يستطيع أن يفي بالتزامات بيته واحتياجاته اليومية.

وأضاف: "أكثر من ٧٠% من الصيادين أتوقع توقفهم عن العمل خلال عام نتيجة أعطال ماكينات مراكبهم وعدم سماح الاحتلال بإدخال معداتهم اللازمة".

وفي ذات السياق، أكد عياش أن الأمم المتحدة ضغطت لإدخال مادة "الفيبر جلاس"، مطالباً بأن تدخل المادة عن طريق التجار بشكل طبيعي حتى يستطيع الصياد شرائها.

ولفت إلى أن النقابة قامت بإصلاح ٧٠ قارباً عبر مؤسسة ووزارة الزراعة.