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وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان سبل التعاون

السبت 10 ديسمبر 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو سبل التعاون المشترك لدعم قطاع العمل الفلسطيني.

وتناول الطرفان على هامش الاجتماع الإقليمي السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة، آليات حماية حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 1948 من الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها بشكل يومي.

ودعا أبو جيش مدير عام منظمة العمل الدولية لحضور ودعم اجتماع التشغيل، المنوي عقده شباط المقبل في العاصمة الأردنية عمان، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وتخفيض معدلات البطالة المرتفعة.

وبحث أبو جيش مع هونجبو سبل دعم قطاعات التشغيل والتفتيش وحماية العمل والسلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة العمل اللائق في سوق العمل الفلسطيني، والذي ستقدمه منظمة العمل الدولية على مدار الأعوام الأربعة القادمة.

كما جرى مناقشة كافة القضايا التي تم طرحها مؤخرا في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد في جنيف، لاسيما البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي من أجل الأراضي العربية المحتلة، وبرنامج العمل اللائق الثالث للأربع سنوات المقبلة.

#وزارة العمل #نصري ابو جيش

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