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الارصاد الجوية تتحدث عن امطار منتصف الاسبوع

السبت 10 ديسمبر 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الارصاد الجوية تتحدث عن امطار منتصف الاسبوع



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، لطيفا نهارا، باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، لطيفا نهارا، باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، لطيفا نهارا، باردا خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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