رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، تصريحات الرئيس محمود عباس في كلمته خلال القمة العربية الصينية الأولى في الرياض، والتي دعا فيها بعدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية، وتأكيد "إعلان الرياض" الختامي على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

كما تناولت على صدر صفحاتها الأولى استشهاد المواطن نبيل شلح (59 عاما)، من حي الشجاعية شرق غزة، متأثرا بإصابته الخطيرة خلال العدوان الأخير على القطاع، ووقوع عشرات الإصابات بين المواطنين خلال قمع مسيرات الجمعة في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: ندعو لعدم التعامل مع أية حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية

- القمة العربية الصينية: القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط

- باسم الرئيس: الهباش يهدي نسخة من مصحف المسجد الأقصى إلى مفتي روسيا

- شهيد في غزة متأثرا بجروحه وعشرات الإصابات بين المواطنين في الضفة

- بن غفير: سأمحو السلطة الفلسطينية وأضم أراضى مقاما عليها مستوطنات!!

- 25 يوما من الصبر لنيل حرية ثمنها 40 عاما في الأسر

- الأردن ومصر يحذران من حملة التصعيد الإسرائيلية

"الأيام":

- مواجهات وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومستوطنون ينفذون اعتداءات في حوارة ودورا

- الرئيس: ندعو لعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية

- غزة: استشهاد مواطن متأثراً بجروحه خلال عدوان آب

- إصابة شاب برصاص الاحتلال ي قبل اعتقاله وآخر في سالم شرق نابلس

- سفراء أوروبيون يقاطعون جولة بحائط البراق

- الأردن تحذر من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية

- "التعاون الخليجي" يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية

- هرتسوغ يمدد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لعشرة أيام

- مصر تحذر من تدهور الأوضاع في الضفّة وتدعو لتحرك دولي

- لابيد حكومة إسرائيلية مجنونة تتشكل الليكود شريك صغير ونتنياهو ضعيف

- بن غفير يطرح مشروع قانون لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية

- إسرائيل تهدد بضرب مطار بيروت بسبب إيران

- غزة: إصابة طفلين بصورة خطيرة جراء تعرضهما للاختناق في منزلهما

"القدس":

- القمة العربية الصينية تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين

- استشهاد أحد جرحى العدوان الأخير على غزة وتشييع الفتى ضياء في بيت ريما

- كرواتيا والارجنتين الى المربع الذهبي بعد هزيمة البرازيل وهولندا بركلات الترجيح

- ألمانيا تعتقل 25 شخصا متهمين بالتخطيط لانقلاب

- نتنياهو يحصل على 10 أيام إضافية لتشكيل الحكومة

- شارع جديد من الخان الأحمر إلى مستوطنة "غوش دان"

- إسرائيل ترفض منح تأشيرات لطواقم أممية لزيارة فلسطين

- بوتين يشترط التوصل لتسوية بقبول الحقائق على الأرض