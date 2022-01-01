قناة عبرية: نتنياهو يدرس التناوب في منصب وزير الخارجية

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يدرس التناوب في منصب وزير الخارجية في حكومته الجديدة.

وذكرت القناة في تقرير، أن الخيار المطروح أن يكون وزير الخارجية في العامين الأولين من الحكومة عضوا كبيرا في حزب الليكود، على أن يتم تعيين السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر في هذا المنصب للنصف الثاني من ولاية الحكومة.

أما بالنسبة لمسألة من سيكون وزير الخارجية في الجزء الأول، فمن المحتمل أن يكون يسرائيل كاتس، في إطار جهود نتنياهو لتفكيك مجموعة "المتمردين" ضده داخل الليكود، بحسب التقرير ذاته.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تعيين "كاتس" وزيرا للخارجية، من المتوقع أن يشغل عضو الكنيست دودي أمسالم منصب رئيس الكنيست وسيشغل ديفيد بيتان منصب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.

ووفق التقرير، فقد واجه "نتنياهو" رد فعل عنيف من داخل الليكود بسبب رغبته في تعيين ديرمر وزيرا للخارجية.