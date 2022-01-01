الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق قطاع غزة

غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين وصيادي العصافير شرق مدينة غزة، ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال الجاثمة في الأبراج العسكري وبالدبابات خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت قنابل الغاز على صيادي العصافير مقابل بوابة أبو قطرون شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، وشرق حي التفاح شمال شرق المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المزارعين وأراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وشرق المحافظة الوسطى.