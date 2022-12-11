طقس فلسطين : أجواء صافية وارتفاع طفيف على الحرارة

غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت2022-12-10، أن يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو صافيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

الأحد: 2022-12-11

يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .