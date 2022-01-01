الأمم المتحدة تخرج فوج شيرين أبو عاقلة

نيويورك/سما/

شهدت الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، تخريج فوج من الصحفيين الفلسطينيين، ضمن برنامج الأمم المتحدة لتدريب الصحفيين الفلسطينيين، ويعتبر هذا الفوج الأول منذ تسمية البرنامج باسم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تكريما لها وتخليدا لشجاعتها وصوتها الحر.

وتخرج نحو 6 صحفيين فلسطينيين أتوا إلى مدينة نيويورك من بيت لحم وغزة ولبنان، وتلقوا تدريبا إعلاميا نظمته الأمم المتحدة على مدار 6 أسابيع، وقدم المتدربون مشروع تخرج عبارة عن فيلم وثائقي قصير يسرد معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي الشتات من خلال السرد القصصي لتجاربهم الشخصية.

وقد حضرت مساعدة الأمين العام للشؤون الاعلامية ميليسا فليمنج، والمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور هذه الفعالية، إضافة إلى عدد من المسؤوليين في الأمم المتحدة.

وقالت فليمينج "إنه بعد التعرف على الطاقات الفلسطينية الشابة والقدرة المميزة لديهم في نقل واقعهم المرير تحت الاحتلال، تشعر الأمم المتحدة بالفخر في تنظيم هذا التدريب والإشراف عليه".

وأضافت أن هذا التدريب ليس فرصة فقط للصحافيين الفلسطينيين، بل إنه فرصة للأمم المتحدة للتعرف أكثر ومعرفة المزيد عن الواقع والألم الفلسطيني، وسبل تحقيق الحل العادل والشامل والسلمي لقضية فلسطين.

وأكدت أهمية إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على البرنامج، لكونها إلهاما مميزا يسترشد به في نقل الحقيقة، ما يضع مسؤلية كبيرة على عاتق المشاركين في البرنامج، لاستكمال مسيرتها في نقل الصوت والصورة للمجتمع الدولي.

بدوره، أعرب منصور عن فخره بوجود كوكبة من الصحفيين الفلسطينيين والكفاءات الشابة المشاركة، مشيرا إلى أن بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ستستمر في تقديم الدعم لهذا البرنامج، وشكر المتدربين على إنتاج الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه خلال الفعالية، وحثهم على العمل دون كلل لنقل الحقيقة للعالم أجمع كجزء من بث الأمل بمستقبل أفضل، وكخطوة أولى نحو التغير ونيل الحرية والاستقلال، وممارسة الحق في تقرير المصير.

ونوه إلى أن الأمم المتحدة لأول مرة ستحيي ذكرى النكبة في 15 أيار/مايو العام المقبل في مقر الجمعية العامة في نيويورك، ما يعتبر حدثا استثنائيا، وحث الصحفيين على متابعته وتقديم المساهمات والخبرات لإنجاحه وجعله حدثا عالميا على الساحة السياسية الدولية.

يشار إلى أن تدريب الأمم المتحدة للصحفيين الفلسطينيين هو برنامج سنوي يتم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويتم استقبال الطلبات بشكل سنوي من الصحفيين الفلسطينيين الراغبين في الأرض المحتلة والشتات، وبعد أن توقف لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد العالمية، استأنفت الأمم المتحدة هذا البرنامج هذا العام، وقد أطلق عليه الأمين العام أنطونيو جوتيرس اسم برنامج شيرين أبو عاقلة التابع للأمم المتحدة لتدريب الصحفيين الفلسطينيين بعد اغتيال الصحفية أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنين في شهر مايو المنصرم.