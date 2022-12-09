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مجدلاني يبحث آخر المستجدات السياسية مع نائب رئيس البرلمان البلغاري

الجمعة 09 ديسمبر 2022 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يبحث آخر المستجدات السياسية مع نائب رئيس البرلمان البلغاري



رام الله/سما/

 بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس البرلمان البلغاري، نائب رئيس الحزب الاشتراكي كريسيان فغينين، تطوير العلاقات الفلسطينية البلغارية.

وقال مجدلاني، خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان بالعاصمة البلغارية صوفيا، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية آخذة بالتصعيد مع توجه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف والفاشية الجديدة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح أن حكومة الاحتلال ما زالت ماضية في سياسة تقويض حل الدولتين عبر إجراءاتها بالاستيطان وتهويد ومحاولة فرض الوقائع والتهجير القسري في مدينة القدس المحتلة والاقتحامات للمدن الفلسطينية.

وتابع أن دولة فلسطين ماضية في إجراءاتها لتعزيز مكانتها القانونية، داعيا بلغاريا إلى دعم دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مؤكدا عمق العلاقات الفلسطينية البلغارية.

وقال مجدلاني: "نتطلع أن يقوم الحزب الاشتراكي البلغاري مع الأحزاب الاشتراكية، بدعم دولة فلسطين وفضح جرائم الاحتلال وتشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري والابرتهايد الذي تمارسه دولة الاحتلال، واعتبارها دولة فصل عنصري".

من جانبه، أكد فغينين موقف بلغاريا الثابت والمؤيد لحل الدولتين، معربا عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين ودعم دولة فلسطين على كافة الصعد.

#احمد مجدلاني #بلغاريا

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