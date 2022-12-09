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غزة:"حماس" تنظم وقفة إسناد مع الضفة والقدس

الجمعة 09 ديسمبر 2022 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة:"حماس" تنظم وقفة إسناد مع الضفة والقدس



غزة/سما/

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ظهر اليوم الجمعة، وقفة تضامن وإسناد مع الضفة الغربية والقدس المحتلتين وإعلان فعاليات الانطلاقة من أمام منزل الشهيد نزار ريان شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع إنه و️بذكرى انطلاقة الحركة نؤكد جاهزية شعبنا ومقاومتنا للدفاع عن الأقصى ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعبنا بالضفة والقدس وآتون بطوفان هادر لإزالة الاحتلال والدخول لأراضينا المحتلة

وأشار إلى أن "الشهيد المجاهد العالم نزار ريان قدم صورة حركة حماس ورسالتها للعالم ولكل الشعوب بمداد حبره ودماء جسده وأسرته".

وقال الناطق باسم حماس: "إذا قررنا الدخول لتحرير أراضينا فإننا آتون بطوفان هادر بصواريخنا من الجو وبضفادعنا من البحر وبضرباتنا من البر لإزالة الاحتلال وكنسه عن أراضينا".

وأشار إلى أن "أهلنا الثائرين في الضفة الغربية لن تنكسر إرادتهم أو تنحني هاماتهم وستظل ثورتهم مستمرة وماضية حتى تحقيق أهدافها".

وأكد القانوع أن "حماس والمقاومة بعد ٣٥ عامًا جاهزة لاستكمال مشروع التحرير بطوفان هادر ومقاومة أشد صلابة".

وشدد على أن "المساس بالمسجد الأقصى سيقابل بطوفان هادر لحمايته من التقسيم والتهويد والحفاظ على هويته الإسلامية الخالصة".

#غزة
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