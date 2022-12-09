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تفاصيل اجتماع الأحمد وخوري مع مدير عام الأمن اللبناني

الجمعة 09 ديسمبر 2022 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الأحمد وخوري مع مدير عام الأمن اللبناني



بيروت/سما/

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

وحضر اللقاء الذي جرى في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.

وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة في فلسطين وأوضاع المخيمات في لبنان.

وأطلع الأحمد، اللواء إبراهيم على التصعيد الإسرائيلي الخطير والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس.

كما جرى بحث الأوضاع في المخيمات الفلسطينية والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة لأبناء شعبنا مخيمات لبنان.

#عزام الاحمد

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