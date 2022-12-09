إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل/سما/

أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بمنطقة "الزحلفان" في بلدة بيت أمر، عقب قمع الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدا باعتداءات الاحتلال وإغلاقه لمدخل البلدة لليوم الرابع على التوالي، ومنع المواطنين ومركباتهم من العبور.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (21 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ الأيمن، تم نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفيات الخليل، كما أصيب العشرات بحالات الاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.