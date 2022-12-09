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6 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في أوصرين

الجمعة 09 ديسمبر 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في أوصرين



نابلس/سما/

أصيب 6 مواطنين بالرصاص، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اوصرين جنوب نابلس.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل صوب المواطنين ومنازلهم في القرية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في اليد وشظايا في الرأس والصدر خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس، ووصف وضعه بالمستقر، وتم نقله لتلقي العلاج إلى مستشفيات نابلس.

وأضاف جبريل بأن خمسة مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و25 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأشار بأنه تم اخلاء عائلة من منزلها، نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

#نابلس

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