إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة

بيت لحم/سما/

أصيب فتى بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن المواجهات تركزت في منطقة "المفتاح" عند المدخل الشرقي للمخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى الى اصابة فتى (16 عاما) بالرصاص الحي "التوتو" في القدم، ونقل إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمستقرة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، عولوجوا ميدانيا.