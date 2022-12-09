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بمشاركة الرئيس عباس: انطلاق أعمال قمة الرياض العربية الصينية

الجمعة 09 ديسمبر 2022 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الرئيس عباس: انطلاق أعمال قمة الرياض العربية الصينية



الرياض/سما/

 انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الصينية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس. 

ولي العهد السعودي: نثمن موقف الصين الداعم لمبدأ حل الدولتين

وافتتح ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال القمة العربية الصينية.

وأكد ولي العهد السعودي ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن ولي العهد موقف الصين الداعم لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

أكد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، دعم بلاده لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الصيني في كلمته، في القمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، "ندعم بثبات إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على ضرورة دفع الحل العادل والعاجل للقضية الفلسطينية، ويجب ألا يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، كما لا يجوز المساومة على حقوقه المشروعة، مثمن الجهود المبذولة لدفع المصالحة الفلسطينية إلى الأمام.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستقوم بزيادة المساعدات الإنمائية المقدمة لدولة فلسطين، كما سنقوم بزيادة التبرعات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

الجزائر: ندعو الصين للإنخراط في جهود نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

قال رئيس وزراء الجزائر أيمن عبد الرحمن، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي، ما يدعونا جميعا إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية.

وأضاف، أن الرئيس عبد المجيد تبون، كان قد بادر خلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، باقتراح إنشاء لجنة اتصالات عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، للمطالبة بعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا الصين للانخراط في هذا المسعى، ودعم الموقف العربي.
 

 

#الرئيس عباس

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