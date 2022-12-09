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الهباش يبحث آفاق تعزيز التعاون مع بوغدانوف

الجمعة 09 ديسمبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يبحث آفاق تعزيز التعاون مع بوغدانوف



موسكو/سما/

- بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الجمعة، مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون في كافة المجالات.

ووضع الهباش بوغدانوف، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، في صورة آخر المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين، في ظل تواصل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اغتيال خمسة شهداء في رام الله وجنين برصاص الاحتلال، بالإضافة الى تواصل الحصار المفروض على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

 من جانبه، أكد بوغدانوف استمرار روسيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني حسب القوانين والقرارات الدولية، مشددا على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية.

وشارك في اللقاء الى جانب الهباش، سفير دولة فلسطين في روسيا عبد الحفيظ نوفل، ومساعد قاضي القضاة خالد بارود، بالإضافة الى طاقم من وزارة الخارجية الروسية.

#روسيا

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