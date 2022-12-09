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عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

الجمعة 09 ديسمبر 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية



محافظات/سما/

 أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي نابلس، أصيب طفل بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما إلى إصابة طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و10 مواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وفقا للمصادر الطبية.

وأعلن  الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة  43 مواطن خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وأوصرين بنابلس.

#اصابات #الاستيطان

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