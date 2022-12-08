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موقع عبري : عمليات الاعتقال تحولت لمعارك يومية شمال الضفة الغربية

الجمعة 09 ديسمبر 2022 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : عمليات الاعتقال تحولت لمعارك يومية شمال الضفة الغربية



القدس المحتلة / سما /

 قال موقع واي نت العبري، الجمعة، إن عمليات الاعتقال التي يجريها الجيش الإسرائيلي في مدن شمال الضفة الغربية والتي كانت تجري بهدوء في السنوات الأخيرة، قد تحولت لتجري وسط معارك شبه يومية خاصة في جنين ونابلس.

وبحسب الموقع، فإن هذا زاد من الاحتكاك المباشر بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، ما أدى لوقوع عدد كبير من "الضحايا/ الشهداء" الفلسطينيين، كما أن هذا العدد شهد عدد كبير من القتلى الإسرائيليين مقارنةً بالأعوام الماضيةـ، وبلغ عددهم 31.

وأشار إلى أن التحذيرات الأمنية الإسرائيلية أن هذا الوضع سيبقى قائمًا في ظل انتشار الأسلحة وزيادة جرأة المسلحين الفلسطينيين، وأن سقوط مزيد "الضحايا/ الشهداء" يزيد في رغبة الانتقام من قبل الفلسطينيين.

وقال إنه الآن في كل مكان ليلًا أو نهارًا تكون هناك حرب حقيقية تدور في مناطق شمال الضفة، وتحول استخدام الحجارة والزجاجات الحارقة إلى الأسلحة النارية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يضطر للدخول إلى جنين ونابلس بنفسه في ظل عدم قدرة السلطة الفلسطينية بالسيطرة على الأوضاع.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي قصر من عملياته بتسريع الاعتقالات عند اقتحامه إلى جنين ونابلس، ورغم ذلك لا تمر عملية اعتقال بدون اشتباكات عنيفة

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