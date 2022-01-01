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مصر تعرب عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة عنف الاحتلال

الجمعة 09 ديسمبر 2022 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعرب عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة عنف الاحتلال



رام الله / سما /

أعربت جمهورية مصر العربية، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر أمس الخميس.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها الجمعة، أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، حيث تجاوز 200 شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

ودعت مصر، المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامي خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.

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