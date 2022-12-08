إسرائيل ترفض منح تأشيرات لطواقم أممية لزيارة فلسطين المحتلة

رام الله / سما /

قالت الأمم المتحدة إنها على اطّلاع بشأن ما ورد إزاء عدم إصدار إسرائيل لتأشيرات دخول في الأشهر المقبلة لطواقم تم تعيينها حديثا لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا ) في فلسطين المحتلة.

وقال الناطق الرسمي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، نحن قلقون بالطبع من أن يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدى البعيد، على قدرتنا وقدرة المجتمع الإنساني الأوسع، على دعم الفلسطينيين المحتاجين.

وأضاف أن أثر ذلك على عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجال التخطيط للاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد بدأ بالفعل.

وكشف الناطق الإعلامي عن تواصل الأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية "بشأن هذه المسألة ونأمل في أن يتم حلها."