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الطقس: اجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على الحرارة

الجمعة 09 ديسمبر 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على الحرارة



رام الله / سما /

يكون الجو  اليوم الجمعة غائماً جزئيا الى صاف لطيفا نهارا ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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