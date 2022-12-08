اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يدين العدوان الإسرائيلي على شعبنا

جدة/ سما/

أدان اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين واغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين، واعتداء قوات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي والمدارس والممتلكات الفلسطينية العامة.

وحمل الاتحاد في بيان له، اليوم الخميس، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار عدوانها الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية. ودعا المجتمع الدولي، بكافة هيئاته، لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وكذلك السياسية والقانونية لوضع حد لهذا العدوان الإجرامي المستمر وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.